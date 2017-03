Τα γενέθλια του «Κερκ» και ο… Πελέ! (pic)

Γεννημένος στις 3 Μαρτίου του 1946, ο πρώην αρχηγός και μέλος της μεγάλης ομάδας του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του ’70, γιορτάζει σήμερα τα 71α γενέθλια του και με αφορμή αυτό το γεγονός μια σελίδα στο Twitter, που ασχολείται με το αμερικάνικο ποδόσφαιρο και το NASL, θυμήθηκε το πέρασμά του από τις ΗΠΑ και του ευχήθηκε «χρόνια πολλά» μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Στον επίσημο λογαριασμό τους ανέβασαν μια φωτογραφία του Κούλη Αποστολίδη μαζί με τον μεγάλο Πελέ πριν από ένα φιλικό παιχνίδι της Σάντος στην Αμερική.

Ο Κούλης Αποστολίδης πήγε το 1965 στις Ηνωμένες Πολιτείες για σπουδαίες, αλλά παράλληλα έπαιξε ποδόσφαιρο, τόσο σε τοπικά πρωταθλήματα του Σαν Φραντσίσκο, όπου σπούδασε πληροφορική και διοίκηση επιχειρήσεων, όσο και στο NASL (North American Soccer League) με τους Βανκούβερ Ρόγιαλς και τους Ντάλας Τορνάντο, με τους οποίους το 1971 κατέκτησε το πρωτάθλημα.

«Εζησα μεγάλες στιγμές και στις ΗΠΑ. Στο κολεγιακό πρωτάθλημα, την πρώτη χρονιά, μπήκα στη μεικτή κολεγίων, την All America» θυμάται από τότε ο πρώην άσος του «Δικεφάλου».

Happy Birthday to Kirk Apostolidis! Kirk started his career in the #NASL most notably w/ the #DallasTornado. He later played for #PAOK. pic.twitter.com/wo75b6SGvI

— Classic NASL (@ClassicNASL) 3 Μαρτίου 2017