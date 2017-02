Πογκμπά σε Ιμπρα: «Γι' αυτό σε αγοράσαμε»! (vid)

Η Γιουνάιτεντ σήκωσε το League Cup και απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Με τη λήξη του τελικού ο Ιμπρα στάθηκε μπροστά στην κάμερα, έχοντας δίπλα του τον Πολ Πογκμπά και εκεί στήθηκε ένας σούπερ διάλογος.

«Γι' αυτό τον αγοράσαμε», είπε ο Γάλλος μέσος για τον Σουηδό, που του απάντησε όπως έπρεπε: «Με αγοράσατε; Εσένα αγοράσανε. Εγώ ήρθα δωρεάν»!

Pogba "That's why we bought him"

Zlatan "Bought me? I came for free. They bought you"

