Η πιο αμήχανη και ντροπιαστική στιγμή για την Άρσεναλ (vid)

Πριν από την έναρξη του παιχνιδιού στο Garden Green Lane, ο Θίο Γουόλκοτ πήγε στο στρίψιμο του νομίσματος με... άδεια χέρια, σε αντίθεση με τον έτερο αρχηγό της Σάτον, που του δώρισε ένα μικρό λάβαρο του σωματείου του.

Αν κρίνουμε από το βίντεο, μάλλον προσπαθεί να του κάνει πλάκα για το δώρο που δεν του πήρε, όμως αναμφίβολα πρόκειται για τρομερά αμήχανη στιγμή την οποία βίωσε ο Άγγλος φορ των «κανονιέρηδων».

Sutton United v Arsenal… UNDERWAY

COME ON YOU GUNNERS!

Watch LIVE ➡️️ https://t.co/8ngvs5jbvb#SUFCvAFC 0-0 (1) pic.twitter.com/rqjQKMMCcO

— Arsenal FC (@Arsenal) February 20, 2017