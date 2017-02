H «υπερβολή» και η υπερβολή!

Η αλήθεια είναι ότι όλες τις τελευταίες ημέρες είχα αποκτήσει μία αίσθηση ότι όλο αυτό που συμβαίνει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν μεν πέρα για πέρα αληθινό, αλλά εδώ στην Ελλάδα, ως συνήθως, το φτάναμε στην άκρατη υπερβολή. Είχα την αίσθηση ότι θα έμπαινα σε ένα site κάποια στιγμή και θα το διάβαζα το κομμάτι με τίτλο “Καλός ήταν ο Μιχάλακης ο Τζόρνταν αλλά σαν τον Γιαννάκη σε αυτή την ηλικία δεν ήταν...”

Κάθισα λοιπόν να δω το All Star με την επιδίωξη να διαπιστώσω από πρώτο χέρι, όχι αν αυτό το παιδί μπορεί να βάλει 30 πόντους, για αυτό δεν είχα αμφιβολία, αλλά για να δω πως θα τον αντιμετώπιζαν, πως θα του συμπεριφέρονταν οι πραγματικά μεγαλύτεροι αστέρες στον κόσμο...

#StephenCurry making sure he doesn't end up on a #Giannis poster #NBAAllstar pic.twitter.com/0X9l3r4KDd

