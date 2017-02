Μη ζητήσεις ποτέ να σου παρκάρει το αυτοκίνητο ο Ερέρα! (vid)

Ναι μεν του αρέσει οτιδήποτε κλασσικό (όπως η ατμόσφαιρα... άλλων εποχών στα μικρότερα γήπεδα ομάδων από χαμηλότερες κατηγορίες), αλλά εντόπισε αμέσως το πρόβλημα στον «σκαραβαίο» που κλήθηκε να οδηγήσει.

Κι αυτό γιατί έχει συνηθίσει να οδηγεί αυτόματο.

Η Τσάρλι Γουέμπστερ το... τόλμησε, αγχώθηκε όταν ο Ερέρα άργησε κάπως να σταματήσει σε κόκκινο φανάρι, ενώ το αποκορύφωμα είναι όταν του ζήτησε να παρκάρει σαν σε δοκιμασία 30 δευτερολέπτων!

Εννοείται ότι στο μπροστινό και στο πίσω μέρος υπήρχαν μονάχα φουσκωτά εμπόδια, αφού, αν επρόκειτο για άλλα αυτοκίνητα, μάλλον θα είχαν γίνει ζημιές...

Enjoying a funny time with a Don't miss the parking challenge at the end of the video pic.twitter.com/QdAUWRjAwz

— Ander Herrera (@AnderHerrera) February 20, 2017