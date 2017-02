Γκολ (η ΑΕΚ) και ξύλο (ο Ολυμπιακός)!

Ένα ακόμη ντέρμπι ολοκληρώθηκε μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν τη νίκη που όπως σημείωνα προ ημερών στο blog μου πρόκειται για κάτι το αναμενόμενο. Η Ένωση που έχει μετατρέψει το ΟΑΚΑ σε έδρα και αγνοεί την έννοια της ήττας από τον Δεκέμβριο του 2015 κατάφερε πιο εύκολα από ποτέ να επικρατήσει του Ολυμπιακού ο οποίος το μόνο σχέδιο που είχε ήταν να πάει το ματς στα νεύρα και στην κλωτσιά (όπως κάνουν συνήθως οι μικρομεσαίες ομάδες).

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ ήταν αυτή που είχε το... μαχαίρι στα δόντια. Έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο και όφειλε να φτάσει ΜΟΝΟ στην κατάκτηση της νίκης. Συνήθως έτσι κρίνονται τα συγκεκριμένα ματς. Από το ποιός «πεινάει» περισσότερο για να τα κερδίσει. Η ΑΕΚ έπρεπε να μπει στην πεντάδα. Προτού αρχίσει καν το ντέρμπι και με τις νίκες του ΠΑΣ και του Πλατανιά οι «κιτρινόμαυροι» είχαν βρεθεί πολύ μακριά από την 5άδα. Δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα λοιπόν...

Αυτό έκρινε το ντέρμπι και όλα τα υπόλοιπα είναι για να το... διασκεδάζουμε (κυρίως οι αντιδράσεις του επίσημου Ολυμπιακού και του Σάββα Θεοδωρίδη). Το έγραφα και πέρυσι: Σε κάθε ματς που θα χάνουν οι «ερυθρόλευκοι» από την ΑΕΚ θα σκούζουν, σε κάθε ματς όμως... Τι να κάνουμε; Κι αυτή η κλάψα τους είναι που θα μεγαλώνει σε αξία τη νίκη μας. Έτσι ήταν, έτσι είναι και έτσι θα είναι πάντα (από πάντα). Το έκαναν όταν έχαναν από την Δεκελείας. Το κάνουν και τώρα τρία σερί ματς που βλέπουν την ομάδα τους να πηγαίνει στο ΟΑΚΑ και να φεύγει με κατεβασμένο το κεφαλί!

Σημείωνα στο blog μου μετά το τέλος του αγώνα με τον Ηρακλή για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό: «Η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει και μέσα στο ΟΑΚΑ όπως απέδειξε (και) πέρυσι μπορεί να το πετύχει... Και; Η πρώτη φορά θα είναι; Μήπως η τελευταία; Αυτό είναι το λογικό να συμβαίνει, να κερδίζει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στην έδρα της»! Έτσι είναι φίλτατοι αναγνώστες. Είναι ένα δύσκολο ματς μεταξύ δυο μεγάλων ομάδων που συνήθως όμως το κερδίζει η Ένωση (στην έδρα της), άρα είναι το αυτονόητο. Απλά για να είμαι ειλικρινής δεν το περίμενα να γίνει τόσο εύκολα!

Ο Ολυμπιακός κατέβηκε στο ΟΑΚΑ με όλα τα δυνατά του όπλα στην ενδεκάδα. Τα πρόσωπα εκείνα που τον έχουν φέρει στην πρώτη θέση καιρό τώρα και τον πάνε... τρένο! Οι πιτσιρικάδες έμειναν στον πάγκο. Επιστρατεύτηκαν τα βαριά... χαρτιά αφού ήταν ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού να κερδίσει επιτέλους την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ μετά τις περσινές... σφαλιάρες εκεί σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, κάτι όμως που δεν έγινε. Γι' αυτό και ακολούθησε η... λύσσα και η κλάψα από τους «ερυθρόλευκους» για ένα ματς που δεν έκαναν φάση...

Αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να διαβάσετε για τη διαιτησία που τελικά ΔΕΝ διαμόρφωσε αποτέλεσμα στο ντέρμπι. Θα ξεκινήσω με τη φάση που ζητάει πέναλτι ο Ολυμπιακός: ναι τραβάει ο Λαμπρόπουλος τον Μποτία και είναι παράβαση! Από έναν ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ πάνω σε έναν του Ολυμπιακού που στο σημείο του αγώνα που του έγινε η παράβαση δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Διότι ο Μποτία όπως αναφέρει ρητά ο κανονισμός έπρεπε να είχε αποβληθεί από το 33' στο φάουλ που έκανε πάνω στον Πατίτο (διπλό σκόπιμο-βάναυσο φάουλ)!

Νωρίτερα έπρεπε να είχε δει την κόκκινη κάρτα του Μάνταλου για κλωτσιά – τρικλοποδιά εκτός φάσης ο Φιγκέιρας (πάνω στον Αραούχο). Θα θυμάστε βέβαια πως έσκουζαν από τον Ολυμπιακό για το χτύπημα του Πατίτο που δεν τιμωρήθηκε από τους διαιτητές στη νίκη των «ερυθρόλευκων» στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Τώρα δεν διαβάζετε τίποτα φυσικά από δαύτους για τις συγκεκριμένες φάσεις. Περνάνε το πρώτο ημίχρονο σα να μην έγινε ποτέ επειδή κλωτσούσαν όπως πράττει μια ομάδα που δεν μπορεί να παίξει αλλιώς σε ένα γήπεδο και πάνε απ' ευθείας στο δεύτερο 45λεπτο για να θυμηθούν τη φάση του Μποτία που δεν θα υπήρχε καν από τη στιγμή που θα έπρεπε να είχε αποβληθεί.

Όποιος θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να τελειώσει το ματς με 10 ποδοσφαιριστές αντί για 9 ίσως και 8 στο ΟΑΚΑ προφανώς και είναι ταγμένος και του επιβάλλουν την άποψη που έχει! Μια ομάδα που θυμίζω ήρθε μόνο για να προκαλέσει και να δημιουργήσει εκνευρισμό παίζοντας ξύλο μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο! Ο Μοντέστο αποβλήθηκε (ποιος; ο Μοντέστο) από τον πάγκο του Ολυμπιακού διαμαρτυρόμενος στη φάση του 33ου λεπτού στο φάουλ του Μποτία που αντί για κόκκινη για σκόπιμο, αντιαθλητικό και βάναυσο παιχνίδι, είδε την κίτρινη!!!

Ο Σάββας Θεοδωρίδης προτού καν αρχίσει το παιχνίδι έκανε τα δικά του στη φυσούνα και οι παίκτες του Ολυμπιακού ξεκίνησαν τις... κλωτσιές και τα χτυπήματα μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Ειλικρινά για ποιον άλλον λόγο θα θυμόμαστε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ με την ΑΕΚ έξω από το ξύλο που έριχναν; Μήπως για τις φάσεις που έκαναν; Διότι όπως πολύ σωστά παραδέχτηκε και ο Μπέντο (ο οποίος δεν αναφέρθηκε ποτέ στην διαιτησία στη συνέντευξη Τύπου): «Δεν κάναμε τίποτα επιθετικά» είπε μεταξύ άλλων υπογραμμίζοντας «την Πέμπτη που μας πέρασε είχαμε διαφορετική και καλή εικόνα επιθετικά. Σ' αυτό το ματς δεν κάναμε τίποτα»!

Αντικειμενικά και εντελώς ουσιαστικά η ΑΕΚ έπαιξε για το γκολ και το βρήκε. Θα έπρεπε να είχε πετύχει άλλο ένα με τον Αραούχο στο δεύτερο ημίχρονο και αν ήταν περισσότερο χρόνο στο ματς θα το είχε κάνει και ο Χριστοδουλόπουλος που μπήκε και βοήθησε σημαντικά. Αλλά όταν παίζεις για το γκολ αυτό θα έρθει... Ο Ολυμπιακός κατέβηκε για να παίξει ξύλο. Το έκανε και έχασε... Τόσο απλά και χωρίς να χρειάζονται πολλά, πολλά.

Η ομάδα του Φαλήρου, μετά τα ματς της ΑΕΚ με την Βέροια και την Λιβαδειά (για το Κύπελλο), αποδείχτηκε ο πιο εύκολος αντίπαλος που πέρασε από το ΟΑΚΑ για τους «κιτρινόμαυρους» αφού δεν είχε έστω υποψία φάση, όχι απλά καλή στιγμή, ή έστω μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά δεν είχε ούτε υποψία φάσης για να απειλήσει... Κι αν χάνει το δάσος αγωνιστικά ο Ολυμπιακός για το δένδρο δεν ευθύνεται κανείς άλλος. Βέβαια ο κόσμος του ξέρει καλά. Διαπιστώνει κάθε μεταγραφική περίοδο τι ακριβώς (δεν) κάνει η διοίκηση του Ολυμπιακού και γι' αυτό τους έχει γυρίσει την πλάτη...

Στο περσινό ματς στο ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ. Έκανε φάσεις. Έχασε από προσωπικά λάθη και ένα πέναλτι (πεντακάθαρο χέρι), αλλά ακόμη κι όταν έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές ήταν καλός και απειλητικός. Θυμήστε μου μισή φάση από το χθεσινό ντέρμπι... Δεν θα βρείτε καμία... Η μοναδική που πήγε να κάνει στο δεύτερο ημίχρονο τελείωσε από τον Σιμόες προτού δημιουργηθεί η απειλή! Κι είναι λογικό. Διότι ο Ολυμπιακός συγκριτικά με πέρυσι αλλά και με την ομάδα που είχε πριν τον Γενάρη είναι αποδυναμωμένος (έχασε τον κορυφαίο του ποδοσφαιριστή, τον Μιλιβόγεβιτς και με ποιον τον αντικατέστησε;).

Σε ότι αφορά τα πρόσωπα για την ΑΕΚ ανασταλτικά – αμυντικά έκαναν όλοι άριστο ματς. Ο Μανόλο δικαιώθηκε για τις επιλογές του (πλην του Μπακασέτα που χρησιμοποιήθηκε πάλι στο δεξί άκρο και δεν μπόρεσε να βοηθήσει, αλλά τακτικά ήταν απόλυτα σωστός) και οι ποδοσφαιριστές πρέπει να πάρουν και άριστα για την τακτική τους ανταπόκριση. Δημιουργικά – επιθετικά έμοιαζαν πιο φοβισμένοι από ποτέ και χωρίς τη φαντασία που χρειάζεται να έχουν... Υστέρησε η ΑΕΚ επιθετικά και αυτό πρέπει να την προβληματίσει... Οι αλλαγές του Χιμένεθ ήταν αυτό που λέμε to the point και ο Ισπανός συνεχίζει αήττητος και με ένα 18-2 σε τέρματα να τον ακολουθεί, not bad...

Πάντως το ματς με την Λάρισα θα είναι δεδομένα πιο δύσκολο για την ΑΕΚ...

Υγ: Λύσσαξαν πάλι στην γκρίνια... Οι άνθρωποι και οι εφημερίδες που έλεγαν για... Κούλες! Τα θυμάστε; Με την ΑΕΚ να έχει βιώσει στο πετσί της σφαγές που δεν έχει καμία άλλη ομάδα στην... καμπούρα της με αυτόν τον αντίπαλο και όμως έχουν το στόμα και το θράσσος να μιλάνε! Κλαίνε πάλι... Ο Σάββας Θεοδωρίδης που δεν τον σέβεται κανείς από την ίδια του την ομάδα να τον απομακρύνουν από το ποδόσφαιρο και από την εκπροσώπηση του Ολυμπιακού με το που ολοκληρώθηκε το ματς βγήκε και μιλούσε ασταμάτητα με πόνο ψυχής για την ομάδα του που αδικήθηκε. Δεν θα σταθώ σ' αυτά που έλεγε και στους φάκελους που έχει για τους διαιτητές, μπορεί να απευθυνθεί στον γιο του να τον βοηθήσει αν έχει... φάκελους! Απλά ας ενημερώσει κάποιος τον άνθρωπο και τον σύλλογο που εκπροσωπεί ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τους οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν το γουστάρουν καν αυτό που κάνει και η υπόλοιπη Ελλάδα πλέον το διασκεδάζει. Όσο για τα Βασιβοζούκοι που είπε περιμένουμε να μάθουμε τις κυρώσεις... Ωστόσο έβαλε... μυαλό φέτος και δεν έκανε την πατάτα να πει «θέλω την ΑΕΚ στο Κύπελλο», το πάθημα έγινε μάθημα...

Υγ2: Ευτυχώς πάντως που στον Ολυμπιακό υπάρχει ο Μπέντο. Δεν μπορώ να τον καταλάβω και δεν με απασχολεί κιόλας σχετικά με τις επιλογές του και τη συμπεριφορά του απέναντι σε πρόσωπα με ιστορία και βιογραφικά όπως ο Τσόρι, ο Καμπιάσο και τη διαχείρισή του σε παίκτες όπως ο Ανσαριφάρντ. Μακάρι να συνεχίσει με αυτές τις εμμονές και προλαβαίνει να τα κάνει όλα... μαντάρα! Πάντως δεδομένα ο Ολυμπιακός είναι φέτος μια μέτρια έως κακή ομάδας με μεγαλύτερη σταθερότητα από τις υπόλοιπες που είναι ή του ύψους, ή του βάθους!

Υγ3: Εκπληκτική η παρουσία του κόσμου της ΑΕΚ. Χωρίς να γίνει το παραμικρό σε ένα ματς που ήταν στην τσίτα και έναν αντίπαλο που έπαιζε ξύλο από το πρώτο λεπτό. Οι 35.000 φίλοι της Ένωσης έκαναν το ΟΑΚΑ και πάλι μια σούπερ έδρα. Οφείλουν τώρα με την Λάρισα να στηρίξουν την ομάδα μαζικά την Κυριακή (στις 15:00). Και η ομάδα είναι υποχρεωμένη να ανταποκριθεί με σερί νικών. Όχι να κερδίσει απλά την Α.Ε.Λ, αλλά να περάσει κι από Νέα Σμύρνη για να φέρει και πάλι τον κόσμο (και πολύ περισσότερο) έπειτα στο ΟΑΚΑ για το ματς με τον ΠΑΟΚ.