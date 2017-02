Εδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο ο Βέλλιος! (pic)

«Είμαι χαρούμενος που τα λεφτά από την πώληση της φανέλας μου για φιλανθρωπικό σκοπό έκαναν χαρούμενη μια οικογένεια για λίγο καιρό» έγραψε ο Bέλλιος. Ο διεθνής φορ έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο κι από τη δημοπρασία της φανέλας του έκανε χαρούμενη μια οικογένεια. Ο Βέλλιος (βρέθηκε εκτός αποστολής και για το ματς με τη Σέφιλντ) πόσταρε μια φωτογραφία του με τη φανέλα του και το πορτμπαγκάζ γεμάτο ψώνια.

I am pleased that the money for the charity of my jersey made a family happy for a while pic.twitter.com/Qi3Tp7Cy3i

— vellios apostolos (@tolisvellios) February 18, 2017