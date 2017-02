Αυτοπροτάθηκε στον ΠΑΣ μέσω facebook!

Στο ποδόσφαιρο έχουμε κατά καιρούς ακούσει για πολλούς τρόπους με τους οποίους έχουν προταθεί παίκτες σε διάφορες ομάδες. Ο Μπαντακάρ Σισέ το... τερμάτισε. Το παλικάρι καλά να είναι, δηλώνει 19 ετών. αριστερός εξτρέμ και αυτοπροτάθηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα μέσω facebook. Ο Σενεγαλέζος κάτω από μία φωτογραφία που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του «Αγιαξ της Ηπείρου» στα social media, έγραψε το εξής σχόλιο στα αγγλικά: «Hello I am Senegalese and i like to play to PAS Giannina», που σημαίνει «Γεια σας είμαι Σενεγαλέζος και θέλω να παίξω στον ΠΑΣ Γιάννινα»! Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό δεκάδες φίλοι του ΠΑΣ τον πήραν στο... ψιλό, σε μία κίνηση πάντως που έκλεψε την παράσταση. Αναζητώντας στοιχεία για τον νεαρό δεν βρήκαμε πολλά, μόνο ότι δηλώνει ακραίος σε τοπική ομάδα.