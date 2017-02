Sold out η Τούμπα με Σάλκε!

H επανέναρξη των Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων βρίσκει τον ΠΑΟΚ σε εξαιρετικά φεγγάρια. Η ομάδα του Ίβιτς έχει βρει ρυθμό, πηγαίνει από νίκη σε νίκη στις εγχώριες υποχρεώσεις της και ετοιμάζεται για πρώτο νοκ άουτ ματς στο Europa League, μετά την αναμέτρηση με την Ξάνθη για το Πρωτάθλημα.

Εκτός από την ομάδα, ωστόσο, έχει βρει.... ρυθμό κι ο κόσμος, ο ο ποίος εξαφάνισε τα «μαγικά χαρτάκια» για την αναμέτρηση με τους Γερμανούς! Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την Πέμπτη το τέλος της διαθεσιμότητας των εισιτηρίων, τα οποία έγιναν ανάρπαστα! Η Τούμπα λοιπόν θα είναι γεμάτη με τους «βασιλικούς Μπλε»!

It's official. Our #UEL game against @s04 is sold out #PAOK #Toumba pic.twitter.com/6QWE2zaTyn

