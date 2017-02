Ο... ασταμάτητος Ζλάταν!

Όταν η Γιουνάιτεντ έδινε συμβόλαιο στον Ιμπραΐμοβιτς το περασμένο καλοκαίρι, υπήρχαν πολλοί που αναρωτιούνταν αν ο Σουηδός θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της Premier League σε ηλικία 35. Φυσικά, ο Ζλάταν δεν άργησε να δώσει την απάντησή του.

Ο Σουηδός σκόραρε στην αναμέτρηση της Γιουνάιτεντ με την Λέστερ, για να φτάσει τα 20 γκολ στη σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις! Είναι ο πρώτος που το καταφέρνει με τη φανέλα των κόκκινων διαβόλων από τη σεζόν 2012-13 και τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι, ενώ είναι πραγματικά ασύλληπτο το γεγονός ότι στις τελευταίες 10 σεζόν όπου και να έπαιξε είχε 20+ γκολ! Η τελευταία φορά που είχε κολλήσει μόλις στα... 15 γκολ ήταν με την Ίντερ το 2006-07.

Zlatan Ibrahimovic is the first Man United player to score 20+ goals in a season since Robin van Persie bagged 30 in 2012/13. pic.twitter.com/TuVZZYnfS3

— Squawka Football (@Squawka) February 5, 2017