Wenger out και... κράξιμο από Νέβιλ (pic)

Ο κόσμος της Άρσεναλ φαίνεται πως αρχίζει και πάλι να διχάζεται με το αν ο Αρσέν Βενγκέρ πρέπει να συνεχίσει στον πάγκο. Ένας από τους οπαδούς των κανονιέρηδων έστειλε το μήνυμά του στον τιμωρημένο Αλσατό μετά την ήττα από την Τσέλσι (3-1), για να λάβει την απάντηση από τον Γκάρι Νέβιλ, σχολιαστή του Sky Sports. «Αρκετά. Ώρα να φύγεις», ήταν το μήνυμα, με τον πρώην άσο της Γιουνάιτεντ να σχολιάζει: «Αυτός ο τύπος είναι ηλίθιος. Ο Βενγκέρ δεν αξίζει κάτι τέτοιο».

Gary Neville: "That guy is an absolute idiot, an absolute idiot. Wenger doesn't deserve that." pic.twitter.com/ooeV0t9af8

— UberArsenal™ (@UberAFC) February 4, 2017