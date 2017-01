Ένα τραγούδι επέλεξε ο γιος του Ιβάν Σαββίδη, Γιώργος, για να εκφράσει τα συναισθήματά του και να στείλει το δικό του μήνυμα, μετά την σπουδαία εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί του Παναιτωλικού.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ανέβασε το τραγούδι «Katyusha» και έγραψε στη λεζάντα, «Katyusha is not only a nice song, but also a powerful gun. bravo our 10 warriors !!!! #keephating», χαρακτηρίζοντας «μαχητές» τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου.