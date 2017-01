Βενγκέρ: «Έπρεπε να βουλώσω και να φύγω» (vid)

Ο Αλσατός κόουτς είδε τον Άντονι Τέιλορ να τον πλησιάζει για να του πει ότι δεν μπορεί να σταθεί ούτε στη φυσούνα των αποδυτηρίων για να παρακολουθήσει το υπόλοιπο ματς από εκεί, με τον τεχνικό της Άρσεναλ να τον σπρώχνει και να του λέει να επιστρέψει στη θέση του!

Λίγη ώρα αργότερα και με καθαρό μυαλό, ο Βενγκέρ είπε: «Ήταν λάθος μου, έπρεπε να το βουλώσω και να φύγω... Η αλήθεια είναι ότι η αποβολή σημαίνει να παρακολουθείς το παιχνίδι από τα επίσημα κι όχι από εκείνο το χώρο. Ήμουν λάθος».

BREAKING NEWS: Mourinho charged with disorderly conduct due to the actions of Wenger in the Arsenal - Burnley matchpic.twitter.com/U2aTspDbIx

— @ManUtd_HQ (@ManUtd_HQ) January 22, 2017