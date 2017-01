Ερυθρόλευκος κι επίσημα ο Σισοκό! (pics)

Ο έμπειρος μπακ που έχει περάσει και από τη Λίβερπουλ, παραχωρήθηκε στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού μέχρι το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με τους Πειραιώτες να εξασφαλίζουν και οψιόν αγοράς του για το καλοκαίρι.

Ο δανεισμός του Αλί Σισοκό θα κοστίσει περί τις 400.000 ευρώ, συν το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή, το οποίο... διόλου ευκαταφρόνητο είναι. Από μεταγραφικής πλευράς ακολουθούν στόπερ και εξτρέμ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Αλί Σισοκό, από την Άστον Βίλα.

ΤΟ WHO IS WHO ΤΟΥ ΣΙΣΟΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ

Ο Αλί Σισοκό (1.81μ.) γεννήθηκε στις 15/09/1987 στην Blois της Γαλλίας. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην άμυνα και δη το αριστερό της άκρο. Άρχισε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της FC Gueugnon και το 2007 έγινε μέλος της πρώτης της ομάδας. Το καλοκαίρι του 2008 μετακόμισε στην Πορτογαλία και την Vitória Setúbal FC. Μερικούς μήνες αργότερα (12/1/2009) μετεγγράφηκε στην FC Porto. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους γύρισε στη Γαλλία αποτελώντας μια πολυδάπανη μετεγγραφή για την Olympique Lyon. Μετά από μια τριετία παρουσίας στο γαλλικό πρωτάθλημα, ο Σισοκό πήρε «γεύση» και από το ισπανικό αναγκάζοντας και την FC Valencia (καλοκαίρι του 2012) να ξοδέψει αρκετά χρήματα για να τον κάνει δικό της. Ένα χρόνο μετά αγωνίστηκε σε ένα ακόμη σπουδαίο πρωτάθλημα και μία ακόμη σημαντική ευρωπαϊκή ομάδα. Ο λόγος για την Premier League και την FC Liverpool στην οποία μετακόμισε τον Αύγουστο του 2013 με την μορφή δανεισμού. Το καλοκαίρι του 2014 έγινε ποδοσφαιριστής της Aston Villa. Αφού φόρεσε τη φανέλα της για μία σεζόν επέστρεψε, ως δανεικός, στην FC Porto (2015). Επέστρεψε στην Aston Villa τον Ιανουάριο του 2015 απ' όπου, τώρα, γίνεται μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού.

Στην επαγγελματική του καριέρα μετράει περισσότερα από 300 επίσημα ματς σε σπουδαία πρωταθλήματα και φυσικά στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει αγωνιστεί σε 93 ματς στην Ligue 1 (την οποία κατέκτησε με τη Λιόν), σε 58 στην Premier League, σε 30 στη Liga NOS (την οποία και κατέκτησε με την Πόρτο) αλλά και σε 25 στην ισπανική La Liga. Στο UEFA Champions League μετράει 36 ματς και άλλα 2 στο UEFA Cup (νυν UEFA Europa League). Έχει αγωνιστεί και στα Κύπελλα Γαλλίας, Αγγλίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας. Σε διεθνές επίπεδο, κλήθηκε για πρώτη φορά σε αποστολή της Εθνικής Γαλλίας (σ.σ.: από τον Ρεϊμόντ Ντομενέκ) στις 5/11/2009 για αγώνα των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2010, με αντίπαλο την Ιρλανδία. Συνέχισε να καλείται και στις 11/8/2010 (με προπονητή τον Λοράν Μπλαν πια) έπαιξε σε φιλικό με αντίπαλο τη Νορβηγία κάνοντας το ντεμπούτο του.