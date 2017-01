Από οφσάιντ ξεκινάει το γκολ της Γιουνάιτεντ (pics+vid)

Στο ξεκίνημα της φάσης, έπειτα από την εκτέλεση ενός πλαγίου άουτ για τους «κόκκινους διαβόλους», ο Μάτα βρίσκει τον Αντόνιο Βαλένσια από δεξιά, μόνο που ο διεθνής άσος από το Εκουαδόρ, βρίσκεται σε θέση οφσάιντ.

Ο επόπτης είναι πιο μπροστά από εκείνον και δεν έχει σωστή αντίληψη της φάσης, με τον Λόβρεν να μην καλύπτει τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή κι εκείνος να βρίσκεται εκτεθειμένος.

Ο άλλοτε ρέφερι της Πρέμιερ Λιγκ, Μαρκ Χάλσεϊ, έκανε λόγο για σοβαρό λάθος από τον βοηθό του Μάικλ Όλιβερ στο ντέρμπι του Ολντ Τράφορντ, ενώ το οφσάιντ φάνηκε να καταλαβαίνει και ο Μάικλ Όουεν, αφού το φώναξε παρακολουθώντας το παιχνίδι με τον Ρίο Φέρντιναν από τηλεοπτικό στούντιο.

What's the lino doing? Valencia is off-side in the build up to that equaliser. Great game mind. pic.twitter.com/5RASIzjF6s — Richard Keys (@richardajkeys) January 15, 2017