Ραντεβού... θρύλων στη Ζυρίχη! (vid)

Οι θρύλοι του παρελθόντος συγκεντρώθηκαν νωρίς το πρωί στη Ζυρίχη και το χώρο όπου είχε προγραμματιστεί το ραντεβού τους, προκειμένου να συμμετέχουν στο... φεστιβάλ ποδοσφαίρου που είχε διοργανώσει η FIFA, ενόψει και της απονομής των βραβείων της για το 2016, στην πρώτη εκδήλωση μετά την «απόσχιση» από το France Football και τη Χρυσή Μπάλα.

Δείτε το βίντεο που δημοσιοποίησε η FIFA :

Maradona, Van Basten, Batistuta, Desailly, Puyol & more!

FIFA Legends took to the pitch in Zurich before #TheBest Awards pic.twitter.com/63GQPtntXR

— FIFA.com (@FIFAcom) January 9, 2017