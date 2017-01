Κρόος: «Ένα μικρό αστείο ήταν... » (pic)

Θα μπορούσαν όλα να ήταν πιο απλά και η ευχή του σαν όλες τις άλλες, όμως ο Κρόος είχε μια έμπνευση που τελικά δεν του βγήκε σε καλό.

Κι αυτό διότι η επιλογή του να γράψει το 2017 στις ευχές του για το νέο έτος, με τις σημαίες των Γερμανίας και Βραζιλίας στους αριθμούς 7 και 1, ενόχλησε τον Μαρσέλο που απαίτησε σεβασμό μέσω social media.

Έπειτα από την έκταση που πήρε το ζήτημα, ο Γερμανός χαφ έγραψε το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς στο twitter: «Πολλή φασαρία για ένα μικρό αστείο... Σας εύχομαι μια ασφαλή και όμορφη χρονιά».

A lot of attention for a little joke Wish you all a safe and happy new year!

— Toni Kroos (@ToniKroos) January 1, 2017