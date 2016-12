Τα δημοφιλέστερα αθλητικά tweets του 2016! (pics)

Η διάδοση των social media στον αθλητικό κόσμο αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Μέσα στο 2016, υπήρξαν tweets που έφτασαν... κυριολεκτικά σε κάθε γωνιά του internet, με δεκάδες, ή και εκατοντάδες αλληλεπιδράσεις. Με τη χρονιά να φτάνει στο τέλος της, διαβάστε το ξεχωριστό αυτό top 10!

Ο ΛεμΜπρον φέτος στέφθηκε πρωταθλητής ΝΒΑ. Όντας ένας από τους αθλητές που συγκεντρώνουν πολλούς haters, έστειλε το μήνυμα που έγινε viral! «Αγαπήστε με ή μισήστε μου, αλλά στο τέλος της ημέρας θα με σέβεστε!»

Love me or Hate me but at the end of the day u will RESPECT me!! — LeBron James (@KingJames) April 14, 2016

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν χρειάζεται να πει ή να γράψει πολλά για να κάνει τον κόσμο να ασχοληθεί μαζί του. Πόσω μάλλον όταν σηκώνει την πρώτη μεγάλη κούπα στην ιστορία της εθνικής Πορτογαλίας....

Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Οι δηλώσεις του γίνονται πάντα αντικείμενο σχολιασμού, οπότε το τελευταίο του παιχνίδι με την Παρί και το «ήρθα σαν βασιλιάς, φεύγω σαν θρύλος», το τερμάτισε...

My last game tomorrow at Parc des Princes. I came like a king, left like a legend pic.twitter.com/OpLL3wzKh0 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 13, 2016

Ο «βασιλιάς» του UFC έχει το δικό του πιστό κοινό τα μαχητικά αθλήματα. Η ανακοίνωσή του λοιπόν μέσω twitter περί απόσυρσης από την ενεργό δράση, προκάλεσε χαμό...

I have decided to retire young.

Thanks for the cheese.

Catch ya's later. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 19, 2016

Η πιο «βαριά» απόσυρση αθλητή μέσα στο 2016, μάλλον ήταν αυτή του Κόμπι Μπράιαντ. Ο θρύλος των Λέικερς έγραψε χαρακτηριστικά τονίζοντας πως «Αποχωρώ εν ειρήνη, γνωρίζοντας πως η αγάπη μου για το παιχνίδι και γι' αυτή την πόλη δεν θα σπάσει ποτέ». Και κλάμα το Λος Άντζελες...

Last night was the final chapter to an incredible story. I walk away at peace knowing my love for the game & this city will never be broken. — Kobe Bryant (@kobebryant) April 14, 2016

Ο Μαρσόν Λιντς έγραψε τη δική του ιστορία στο NFL και έμεινε στην ιστορία ως «Beast Mode» για το στιλ του. Το Φεβρουάριο ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τους Σιχοκς ανεβάζοντας μια απλή φωτογραφία με κρεμασμένα παπούτσια και το σήμα της νίκης ως σχόλιο...

pic.twitter.com/wesip4IhOR

— Shawn Lynch (@MoneyLynch) February 8, 2016

Το Πρωτάθλημα της Λέστερ ήταν το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θαύμα του 2016 και το πανηγυρικό video του Βάρντι από το σπίτι του Φουχς έκανε ζημιά...

Ο Ζλάταν είναι μια κατηγορία μόνος του, οπότε ήταν δεδομένο ότι θα «έπαιζε» δύο φορές στο top ten. Τον Ιούνιο ανακοίνωσε ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα είναι ο επόμενος προορισμός του, ανέβαζε το σήμα με τον Διάβολο και απλά έβλεπε τα RT και τα favs να αυξάνονται με απίστευτους ρυθμούς...

Time to let the world know. My next destination is @ManUtd pic.twitter.com/DAK7iYlrCq — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 30, 2016

Το 2016 έχασε τη ζωή του μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές προσωπικότητες του αιώνα μας, ο πυγμάχος Μοχάμεντ άλι. Στον επίσημο λογαριασμό του ανέβηκε μια φωτογραφία και το αθλητικό internet απότισε το δικό του φόρο τιμής...

Είπαμε ότι το θαύμα της Λέστερ ξεχώρισε τη χρονιά που μας αφήνει. Η στέψη της λοιπόν και η φωτογραφία με την περιγραφή «Champions of England» βρίσκεται στην πρώτη θέση, αγγίζοντας τa 400.000 retweets!