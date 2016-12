Έφυγε από την ΑΕΚ και... θυμήθηκε τα παλιά ο Λέσκοτ (vid)

Ο Άγγλος πρώην αμυντικός της ΑΕΚ, φιλοξενήθηκε στο πλατό της εκπομπής «Fantasy FC» του δημοφιλούς βρετανικού δικτύου SkySports και μαζί του ήταν ο άλλοτε άσος της Άρσεναλ, Πολ Μέρσον.

Ο τελευταίος ήταν εκείνος που είχε αναλάβει να μεταφέρει την εξέλιξη εκείνου του τρομερού αγώνα της Σίτι με την ΚΠΡ στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος του 2012, με τον Λέσκοτ να το θυμάται και ν' απολαμβάνει την τρέλα με την οποία ο Μέρσον είχε περιγράψει τα τελευταία, δραματικά λεπτά της αναμέτρησης στο «Etihad».

One for @ManCity fans. Here's @PaulMerse' 'Love bites and everything' moment. @JoleonLescott enjoyed it! Repeat - 11.30pm @SkySports 1! pic.twitter.com/Frt9l9Uwju

