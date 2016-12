Επίσημα στην Κίνα ο Όσκαρ

Ο Βραζιλιάνος χαφ θα συνεχίσει την καριέρα του στο... πλούσιο, κινεζικό ποδόσφαιρο και αποχωρεί από την Πρέμιερ Λιγκ και την Τσέλσι, τον επόμενο μήνα.

Οι πρωτοπόροι του φετινού πρωταθλήματος της Αγγλίας, επισημοποίησαν τη συμφωνία με τη Shanghai SIPG έναντι 70 εκατ.ευρώ, για να παραχωρήσουν τον Όσκαρ, ο οποίος, με τη μπλε φανέλα πανηγύρισε το πρωτάθλημα, το Γιουρόπα Λιγκ και ένα Λιγκ Καπ.

Το γκολ του απέναντι στη Γιουβέντους στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με το δεξί φαλτσαριστό σουτ θα μείνει στη μνήμη των οπαδών των «μπλε», ενώ κι ένα ακόμα γκολ με το εξωτερικό μέρος του ποδιού απέναντι στην ΚΠΡ θα τον συνοδεύει στις αναμνήσεις του από το Νησί.

Thank you, @oscar8 and good luck for the future. pic.twitter.com/HYpEPQsWro

