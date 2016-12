Τα... έσπασαν Ali G και Mrs Doubtfire! (pic)

Τα Χριστούγεννα δεν είναι σίγουρα η αγαπημένη γιορτή των προπονητών στην Αγγλία και οι σύλλογοι προσπαθούν να κρατήσουν τους παίκτες τους μακριά από τα πάρτι. Ποιος άλλωστε θα ξεχάσει το πάθημα του Χάρι Ρέντναπ πριν λίγα χρόνια. O Βρετανός τεχνικός είχε απαγορεύσει το πάρτι στους Σπερς! Οι παίκτες του είπαν πως πάνε για γκολφ, αλλά έφυγαν για Δουβλίνο, ώστε να γιορτάσουν. Η ομάδα τους την επόμενη μέρα έχασε από τη Γουλβς… Ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο πάντως είναι χαλαρός και για να προλάβει ανάλογα σκηνικά τους έδωσε άδεια για... πάρτι. Ντέλε Αλι και Γουόκερ τα έδωσαν όλα με τα κοστούμια τους και σε ρόλους Ali G και Mrs Doubtfire σάρωσαν όλα τα βραβεία.

Me and @kylewalker2 Mrs Doubtfire, aka me Julie keeping it real pic.twitter.com/vgtpEqZK7h

— Dele (@Dele_Alli) 22 Δεκεμβρίου 2016