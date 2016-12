Ο Τσόρι κοντά στα παιδιά! (pic)

Kalimera...buen dia... Ayer con mi mujer pasamos un lindo momento junto a los chicos!! #Καλός Ποιμένας #buenpastor #goodshepherd #choridominguez #CHD10

A photo posted by Alejandro Chori Dominguez (@choridominguezofi) on Dec 22, 2016 at 2:38am PST