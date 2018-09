Καζλάουσκας: Είπε «όχι» σε ανανέωση με κινέζικη ομάδα (pic)

Φαίνεται πως δεν θα μείνει στην Κίνα ο Γιόνας Καζλάουσκας.

Ο Λιθουανός προπονητής αρνήθηκε πρόταση ανανέωσης με την Guangdong και δείχνει έτοιμος να μην κάτσει σε πάγκο ομάδας τη νέα σεζόν.

Θα έλεγα ναι αν μου γινόταν μια ξεχωριστή πρόταση. Αλλά δεν ξέρω, αν κάποια τέτοιου είδους πρόταση ερχόταν», ανέφερε.

Jonas Kazlauskas told he was offered to stay in China, but rejected Guangdong offer. Coach also told he is ready to spent this season without a club."I will say yes if I will get some special offer. But I don't know yet, if such one can come."

