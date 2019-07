Ο 27χρονος σέντερ ανακοινώθηκε επίσημα από τους Guelph Nighthawks, η οποία αγωνίζεται στην Canadian Elite Basketball League (CEBL).

Ο Κάιζερ πέρασε από το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς αγωνίστηκε στην Κύμη τη σεζόν 2017-18 και στον Άρη το 2018-19.

We’re welcoming two more to Nighthawks Nation ahead of tonight’s game!

@TyrellCorbin2 & Michale Kyser!#TakeFlight | #HoldCourt pic.twitter.com/yJGrLpfVm9

— Guelph Nighthawks (@GNighthawks) 20 Ιουλίου 2019