Έτσι «εκτέλεσε» την ΤΣΣΚΑ ο Τίμα (vid)

Ο Λετονός πρώην άσος του Ολυμπιακού πέτυχε 26 πόντους με 1/1 βολή, 8/9 δίποντα και 3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κόψιμο στα 31:43 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης για τη Χίμκι που επικράτησε με σκορ 96-80.

Δείτε τη μεγάλη εμφάνιση του Τίμα κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης

.@janis_timma - игрок матча vs. @cskabasket / Janis is the player of the game!

26 pts, 11/15 FG! @VTBUL #KHICSK #ХимкиЦСКА pic.twitter.com/rtmj0v4sib

— BC Khimki (@Khimkibasket) January 6, 2020