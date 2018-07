Спасибо за сезон, Джо! Thank you @ragz2riches_! «Локомотив-Кубань» приняли решение не использовать опцию продления в контракте американского защитника. Рэглэнд провел в составе «Локо» сезон 2017/2018. Благодарим Джо за сезон и желаем ему успехов в будущем! #lokobasket #lokofamily #lokonation

