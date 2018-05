Μπλατ: «Δεν έχω μιλήσει με την ΤΣΣΚΑ» (pic)

Γουόριορς – Ρόκετς και το ποντάρισμά σου επιστρέφεται*, αν ο Τζέιμς Χάρντεν αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στον αγώνα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Ρώσος δημοσιογράφος, Αντρέι Καρτάσοφ, επικοινώνησε με τον Αμερικανοϊσραηλινό προπονητή και τον ρώτησε για τα σενάρια που τον θέλουν στην ρώσικη ομάδα.

Ο ίδιος απάντησε: «Είναι αυτή η στιγμή του χρόνου. Δεν είμαι σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή με την ΤΣΣΚΑ ή με άλλο σύλλογο. Εργάζομαι ακόμα στην Νταρουσάφακα».

Spoke to David Blatt about CSKA rumors.

“It’s that time of year . I am not in any negotiations at this time with Cska or any other club . I am still working for Darussafaka“.@Darussafaka @cskabasket

— Andrey Kartashov (@LeDr0n) 22 Μαΐου 2018