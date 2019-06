Ατζέντης Σλούκα: «Δεν έχει υπογράψει πουθενά» (pic)

Ο Πάνος Καπάζογλου έγραψε στο twitter: «Ο Κώστας Σλούκας δεν έχει υπογράψει κανένα νέο συμβόλαιο ή καμία επέκταση. Είναι συγκεντρωμένος μόνο στο Game 7 του τούρκικου πρωταθλήματος και σε έναν ακόμα τίτλο με τη Φενέρ. Θα πάρει την απόφασή του μετά το τέλος της σεζόν».

Kostas Sloukas hasn’t signed any new contract or any contract extension . He is only focused on winning Game 7 of Turkish league and one more title with Fener. He will take his decisions after the end of the season

— Panos Kapazoglou (@KapaSports) 20 Ιουνίου 2019