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ΑρχικήΜπάσκετΜπάσκετ: ΙσπανίαBarcelona
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Μπαρτσελόνα: Παραμένουν εκτός οι Ρίμπας και Χίγκινς

Μπαρτσελόνα: Παραμένουν εκτός οι Ρίμπας και Χίγκινς

Μπαρτσελόνα: Παραμένουν εκτός οι Ρίμπας και Χίγκινς

Οι Πάου Ρίμπας και Κόρι Χίγκινς δεν θα αγωνιστούν ούτε στη σημερινή (13/10, 19:30) αναμέτρηση  της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια για την 4η αγωνιστική της Liga Endesa.  

Οι Καταλανοί υποδέχονται τη Βαλένθια στο Palau Blaugrana και ο Σβέτισλαβ Πέσιτς εξακολουθεί να μην υπολογίζει στους Πάου Ρίμπας (αριστερός μηρός) και Κόρι Χίγκινς (αριστερό γόνατο). 

Αμφότεροι δεν αγωνίστηκαν κόντρα στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης

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