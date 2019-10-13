Μπαρτσελόνα: Παραμένουν εκτός οι Ρίμπας και Χίγκινς

Οι Καταλανοί υποδέχονται τη Βαλένθια στο Palau Blaugrana και ο Σβέτισλαβ Πέσιτς εξακολουθεί να μην υπολογίζει στους Πάου Ρίμπας (αριστερός μηρός) και Κόρι Χίγκινς (αριστερό γόνατο).
Αμφότεροι δεν αγωνίστηκαν κόντρα στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.
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Οι Πάου Ρίμπας και Κόρι Χίγκινς δεν θα αγωνιστούν ούτε στη σημερινή (13/10, 19:30) αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια για την 4η αγωνιστική της Liga Endesa.
Οι Καταλανοί υποδέχονται τη Βαλένθια στο Palau Blaugrana και ο Σβέτισλαβ Πέσιτς εξακολουθεί να μην υπολογίζει στους Πάου Ρίμπας (αριστερός μηρός) και Κόρι Χίγκινς (αριστερό γόνατο).
Αμφότεροι δεν αγωνίστηκαν κόντρα στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.