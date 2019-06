Ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας ανέφερε πως ο 28χρονος φόργουορντ/σέντερ συμφώνησε με την «ταρόνχα» για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Αυστραλός αγωνίστηκε στην Εφές την τελευταία διετία και κατέκτησε φέτος το πρωτάθλημα Τουρκίας.

I'm hearing that Brock Motum and Valencia agreed to a two year contract worth an estimated $1.3M.

