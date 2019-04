Ο Πέσιτς έριξε... άκυρο σε Ισπανίδα δημοσιογράφο (vid)

Η Μπαρτσελόνα ηττήθηκε στο καταλανικό ντέρμπι από την Μπανταλόνα με 89-77 και ο Σβέτισλαβ Πέσιτς κλήθηκε να κάνει δηλώσεις στο τηλεοπτικό δίκτυο Movistar + που έχει τα δικαιώματα της Liga Endesa.

Παρ' όλα αυτά, προτίμησε να... προσπεράσει τη δημοσιογράφο και κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια.

Luego no vale quejarse de que los periodistas no valoran tu trabajo y no van a las ruedas de prensa si tú tampoco valoras el trabajo de periodistas pic.twitter.com/jqLyhDXxkz

