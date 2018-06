Όπως είναι γνωστό η Ανδόρα αποκλείστηκε στα προημιτελικά των playoffs με 2-1 νίκες από την Μπαρτσελόνα, ρίχνοντας τους τίτλους τέλους της σεζόν.

«Υπέροχα τα συναισθήματα φεύγοντας από την Ανδόρα. Μια τέλεια υπενθύμιση ότι το μπάσκετ είναι ομαδικό σπορ...» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

Great feelings leaving Andorra!

What a great reminder that basketball is a team sport!!! #somunpais @morabancandorra

— vlado jankovic (@vjankovic12) 5 Ιουνίου 2018