Το show του Ντόντσιτς με το ιστορικό triple double! (vid)

«Όργια» έκανε κόντρα στην Μπέτις ο Λούκα Ντόντσιτς, κάνοντας το πρώτο triple double της καριέρας του

Ο Σλοβένος της Ρεάλ Μαδρίτης σε 23 λεπτά είχε 17 πόντους, 10 ασίστ και 10 ριμπάουντ, σε μια εμφάνιση που δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του.

Luka Doncic against Real Betis today: 17 PTS/10 REB/10 AST on 4-for-4 shooting (with an insane 128 TS%).

First triple-double in Liga ACB in over 11 years. And Doncic did it in 22 minutes.

Not too shabby. pic.twitter.com/1vnYXw6uP4

— Frank Urbina (@FrankUrbina_) 9 Μαΐου 2018