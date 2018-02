Ο πρώην γκαρντ του Αϊόβα ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για την Ομπραντόιρο, πετυχαίνοντας το νικητήριο καλάθι στην αναμέτρηση με τη Μούρθια για την 20ή αγωνιστική στη Liga Endesa.

Αποτελέσματα - 20ή αγωνιστική: (10/2) Μπασκόνια - Μάλαγα 96-78, Ομπραντόιρο - Μούρθια 70-68, Ανδόρα - Μπανταλόνα, (11/2), Μπαρτσελόνα - Μπιλμπάο, Εστουδιάντες - Ρεάλ Μπέτις, Μπούργος- Βαλένθια, Φουενλαμπράδα - Γκραν Κανάρια, Γκιπούθκοα - Σαραγόσα, Ρεάλ Μαδρίτης - Τενερίφη.

Κατάταξη: Ρεάλ Μαδρίτης 17-2, Μπασκόνια 13-7, Βαλένθια 13-6, Μάλαγα 12-8, Μπαρτσελόνα 12-7, Φουενλαμπράδα 12-7, Γκραν Κανάρια 11-8, Τενερίφη 11-8, Ομπραντόιρο 10-10, Μούρθια 10-10, Ανδόρα 10-9, Γκιπούθκοα 8-11, Εστουδιάντες 8-11, Σαραγόσα 6-13, Μπιλμπάο 6-13, Μπούργος 6-13, Χοβεντούτ 4-15, Ρεάλ Μπέτις 4-15.

Former Iowa State guard Matt Thomas (@Theiceman_21) hits the game-winning buzzer-beater for Obradoiro against UCAM Murcia. #LigaEndesapic.twitter.com/4MvQrX8C3s

— Sportando (@Sportando) 10 Φεβρουαρίου 2018