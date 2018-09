Η FIBA καλωσόρισε την Ελλάδα στο Παγκόσμιο! (pic)

Η Εθνική ομάδα συνδύασε τη μεγάλη απόδραση από την Τιφλίδα με την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2019 που θα διεξαχθεί στην Κίνα το διάστημα 31 Αυγούστου - 15 Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας τη διοργανώτρια χώρα και τις Νιγηρία, Τυνησία που προκρίθηκαν από την αφρικανική ζώνη.

Μετά το τέλος του αγώνα με τη Γεωργία, η FIBA καλωσόρισε την Ελλάδα στη διοργάνωση με ένα χαρακτηριστικό tweet.

Greece is the first team from the European Qualifiers to qualify for the FIBA Basketball World Cup 2019! See you in China @HellenicBF!#FIBAWC pic.twitter.com/wWpaDP6hIf

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 16 Σεπτεμβρίου 2018