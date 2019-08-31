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DZALAMIDZE/RYBAKINA 1vs
SAKKARI/TOMLJANOVIC 2
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KRAWCZYK/SALISBURY 2vs
BAPTISTE/BROOKSBY 0
ΤΕΛΙΚΟ
EVANS/NORRIE 2vs
PUETZ/STRUFF 1
ΤΕΛΙΚΟ
GRIGOR DIMITROV 3vs
KAMIL MAJCHRZAK 0
ΤΕΛΙΚΟ
DOMINIK KOEPFER 3vs
NIKOLOZ BASILASHVILI 1
ΤΕΛΙΚΟ
FLIPKENS/ROGER-VASSE 2vs
VANDEWEGHE/CRESSY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ADAMCZAK/HAN 0vs
PAVLYUCH./SEVASTOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
MUCHOVA/TEICHMANN 2vs
LISTER/VORACOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
COLLINS/PEREZ 2vs
STOSUR/ZHANG 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/DODIG 2vs
MARTINEZ/SKUPSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
GROENEFELD/SCHUURS 2vs
CORNET/FERRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
SOFIA KENIN 0vs
MADISON KEYS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ELINA SVITOLINA 2vs
DAYANA YASTREMSKA 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANIELL/JURAK 0vs
DABROWSKI/PAVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
FELICIANO LOPEZ 1vs
DANIIL MEDVEDEV 3
ΤΕΛΙΚΟ
NOVAK DJOKOVIC 3vs
DENIS KUDLA 0
TAYLOR TOWNSEND -vs
M. CIRSTEA SORANA -
MARACH/MELZER -vs
COPIL/KYRGIOS -
JAKUPOVIC/SANTAMARIA -vs
DUAN/ZHENG -
BABOS/MLADENOVIC -vs
ALEXANDRO/KALASHNIKO -
MEKTIC/SKUGOR -vs
BAMBRIDGE/MCLACHLAN -
ANETT KONTAVEIT -vs
BELINDA BENCIC -
BOPANNA/SHAPOVALOV -vs
CECCHINATO/SEPPI -
LINETTE/SWIATEK -vs
HSIEH/STRYCOVA -
KICHENOK/OSTAPENKO -vs
OLARU/YANG -
ELISE MERTENS -vs
ANDREA PETKOVIC -
GRANOLLERS/ZEBALLOS -vs
KING/REESE -
DAMM/KODAT -vs
KRAWIETZ/MIES -
KASATKINA/KONTAVEIT -vs
GOLUBIC/SORRIBES -
KOVALIK/RAMOS -vs
KUBOT/MELO -
MELICHAR/PESCHKE -vs
GAUFF/MCNALLY -
CAROLINE WOZNIACKI -vs
BIANCA ANDREESCU -
JULIA GOERGES -vs
KIKI BERTENS -
BERANKIS/LONDERO -vs
MURRAY/SKUPSKI -
KRISTIE AHN -vs
JELENA OSTAPENKO -
KONTINEN/PEERS -vs
MAYER/SOUSA -
KECMANOVIC/RUUD -vs
KLAASEN/VENUS -
DOLEHIDE/KING -vs
JABEUR/STOLLAR -
KICHENOK/SPEARS -vs
AZARENKA/BARTY -
SOCK/WITHROW -vs
KRAJICEK/ROGER-V. -
SAKKARI/TOMLJANOVIC -vs
FRIEDSAM/SIEGEMUND -
YULIA PUTINTSEVA -vs
DONNA VEKIC -
ALBOT/JAZIRI -vs
CHARDY/MARTIN -
CHUNG HYEON -vs
RAFAEL NADAL -
JOHN ISNER -vs
MARIN CILIC -
ALEXANDER ZVEREV -vs
ALJAZ BEDENE -
CABAL/FARAH -vs
EVANS/NORRIE -
AOYAMA/KRUNIC -vs
COLLINS/PEREZ -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ALEXANDER BUBLIK -
GROENEFELD/SCHUURS -vs
GUARACHI/PERA -
HRADECKA/SITAK -vs
OLARU/SKUGOR -
BRADY/KUDLA -vs
VLIEGEN/ZHENG -
DE MINAUR/REID -vs
RAM/SALISBURY -
CHAN/CHAN -vs
KENIN/MARIA -
PAVIC/SOARES -vs
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MUCHOVA/TEICHMANN -vs
MERTENS/SABALENKA -
PUIG/YASTREMSKA -vs
KALINSKAYA/PUTINTSEV -
CARRENO/LOPEZ -vs
HSIEH/RUNGKAT -
KUZMOVA/SASNOVICH -vs
OSUIGWE/TOWNSEND -
DABROWSKI/XU -vs
AHN/MCHALE -
ROSOLSKA/MEKTIC -vs
SPEARS/BOPANNA -
DUAN/DEMOLINER -vs
PESCHKE/KOOLHOF -
CHRISTIAN/CERRETANI -vs
STOSUR/RAM -
SCHUURS/KONTINEN -vs
MUHAMMAD/KRAJICEK -
MATTEO BERRETTINI -vs
ALEXEI POPYRIN -
MATTEK-SANDS/MURRAY -vs
ZHANG/PEERS -
CHAN/VENUS -vs
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COLLINS/MONROE -vs
CARTER/WITHROW -
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