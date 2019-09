Σκαριόλο: «Κρατήστε ανώνυμη την έρευνα για να μην χάσουν τη δουλειά τους»! (pic)

Η Ισπανία κατέκτησε την κορυφή του κόσμου για δεύτερη φορά έπειτα από το 2006, μετρώντας πλεόν 14 μετάλλια τα τελευταία 20 χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Σέρτζιο Σκαριόλο θυμήθηκε τα προγνωστικά των δημοσιογράφων πριν από το τζάμπολ που ήθελαν την Ισπανία εκτός μεταλλίων, χαρακτηρίζοντας τη ρόχα ως underachiever:

«Σας ευχαριστούμε για το έξτρα... καύσιμο που μάς έδωσε αυτή η έρευνα. Παρακαλώ, κρατήστε την ανωνυμία για να κρατήσουν τις θέσεις τους αυτά τα παιδιά»!

Thank you for the extra fuel we got from this survey...please,@CurcicDimi, for the sake of these guys' jobs,keep it anonymous pic.twitter.com/mA0uJjGQja

— Sergio Scariolo (@sergioscariolo) September 16, 2019