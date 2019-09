Η κορυφαία πεντάδα του Παγκοσμίου! (vid)

Η Ισπανία κατέκτησε το Παγκόσμιο μετά τη νίκη της κόντρα στην Αργεντινή και έχει 2 παίκτες της στην κορυφαία 5άδα της διοργάνωσης.

Ρούμπιο, Φουρνιέ, Μπογκντάνοβιτς, Σκόλα και Γκασόλ... τρέλαναν κόσμο στο Παγκόσμιο και δεν γινόταν να λείπουν από τη διάκριση.

MVP του τουρνουά αναδείχθηκε ο Ρίκι Ρούμπιο.

With you, the FIBA Basketball World Cup 2019 All-Star 5!

Bogdanovic (@LeaderOfHorde) @EvanFourmizz

@ruuufio

@MarcGasol

@LScola4#WorldGotGame #FIBAWC pic.twitter.com/WcdwNT4zq5

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 15, 2019