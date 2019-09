Η Γαλλία αντιμετωπίζει τους «Boomers», για την 3η θέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Λουί Λαμπεϊρί προσέφερε το highlight του αγώνα, όταν πήρε την πάσα από τον συμπαίκτη του, έτρεξε το γήπεδο και κάρφωσε μπροστά από τον αντίπαλό του.

Η χαρά του ήταν τέτοια, που πανηγύρισε δείχνοντας την φανέλα του.

.@Louis_Labeyrie with the and the celebration . #FranceGotGame #FRAAUS @FRABasketball

https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/yc3Z69xzra

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 15, 2019