Τζινόμπιλι: «Είμαι πιο νευρικός τώρα από όταν έπαιζα» (vid)

Η Αργεντινή ψάχνει ένα εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου κυπέλλου, κόντρα στην Γαλλία και ο Τζινόμπιλι είναι στο πλευρό των συμπατριωτών του με ένα ξεχωριστό μήνυμα.

«Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Σκέφτομαι πως οι παίκτες μας νιώθουν τώρα, είμαι ενθουσιασμένος και τους εύχομαι τα καλύτερα. Είμαι πολύ πιο νευρικός από όταν έπρεπε να είμαι στο παρκέ. Είμαι πολύ χαρούμενος».

.@manuginobili is checking in right before the Semi-Final ! #FIBAWC #ArgentinaGotGame @cabboficial pic.twitter.com/oCaaYNttC4

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 13, 2019