Ο Σμαρτ έβαλε τρίποντο σουτάροντας... ανάποδα! (vids)

Ο Μάρκους Σμαρτ ετοιμάζεται και αυτός μαζί με τους συμπαίκτες του για τον προημιτελικό κόντρα στην Γαλλία και στην προπόνηση των ΗΠΑ σούταρε ανάποδα και κατάφερε και σκόραρε εντυπωσιακά.

Δείτε το βίντεο:

OVER-THE-HEAD, NO-LOOK

This is how Marcus Smart wrapped his pregame warm-up for USA vs France. Tip-off in 30‼️ pic.twitter.com/hvW1KAN4EP

— SLAM (@SLAMonline) September 11, 2019