Το show του Φουρνιέ στην πρόκριση-θρίλερ των Γάλλων! (vid)

Οι Γάλλοι τσέκαραν από τώρα το εισιτήριο τους για τα προημιτελικά, αφού νίκησαν με 78-75 τους Λιθουνούς και τους απέκλεισαν.

Ο φοβερός Εβάν Φουρνιέ είχε 24 πόντους, ενώ έβαλε και μεγάλο καλάθι για το 76-74, 53 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Έτσι ήταν ο πρωταγωνιστής της νίκης των τρικολόρ.

Οι Λιθουανού έχουν καταθέσει ένσταση και για τη φάση που ο Ρούντι Γκομπέρ διώχνει την μπάλα από τη στεφάνη μετά τη χαμένη βολή του Βαλανσιούνας.

Big Time Performance From A Big Time Player. @EvanFourmizz goes for 24 @FRABasketballare in the Quarter-Finals! #FranceGotGame pic.twitter.com/2IfNd9fkTg

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 7, 2019