Αναλυτής NBA: «Κρίμα για την Ελλάδα να μην ξέρει να χρησιμοποιήσει τον Αντετoκούνμπο» (pic)

Ο διάσημος αναλυτής ΝΒΑ που εργάζεται στο ESPN ανέφερε σε tweet μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Ελλάδας με τις ΗΠΑ.... «Τι κρίμα για την Ελλάδα (και τους μπασκετικούς φιλάθλους σε όλο τον πλανήτη) να έχεις ένα τρομερό ταλέντο σαν τον Γιάννη και να μην ξέρεις πώς να τον χρησιμοποιήσεις. Οι ΗΠΑ έκαναν εξαιρετική δουλειά για να τον βγάλουν εκτός αγώνα με καλές άμυνες. Αυτό σε κάνει να σεβαστείς ακόμα περισσότερο την ομάδα που έχτισε το Μιλγουόκι γύρω του».

What a shame for Greece (and basketball fans worldwide) having such a transcendent talent like Giannis and not knowing how to properly use him. US did a great job of taking him out of the game with junk defenses. Makes you appreciate the team Milwaukee built around him a lot more

— Jonathan Givony (@DraftExpress) September 7, 2019