Power rankings: «Μπορεί το χρυσό η Ελλάδα, αν ο Σλούκας είναι στο 100%»

Τα power rankings παρουσίασε η FIBA με βάση τα όσα δείχνουν οι 32 ομάδες του Παγκοσμίου.

Η Ελλάδα φιγουράρει στην 6η θέση, ωστόσο στο κείμενο αναφέρεται πως με τον Κώστα Σλούκα 100%, ,μπορεί ακόμα και το χρυσό.

Στην κορυφή βρίσκεται η Σερβία, ενώ ακολουθού ΗΠΑ και Αυστραλία.

Το κείμενο για την Ελλάδα αναφέρει: «Η Ελλάδα έχασε μόνο από τη Σερβία στα φιλικά της, αλλά η μεγαλύτερη απώλεια ήταν ο τραυματισμός του Κώστα Σλούκα. Περιμένετε... Ο Σλούκας επιστρέφει; Μην παίζεις μαζί μας, Κώστα. Αν είσαι υγιής και έτοιμος στο 100%, η Ελλάδα μπορεί να σηκώσει το Κύπελλο στο φινάλε της διοργάνωσης».

Η πρώτη 10άδα

10. Βραζιλία

9. Λιθουανία

8. Αργεντινή

7. Νιγηρία

6. Ελλάδα

5. Γαλλία

4. Ισπανία

3. Αυστραλία

2. ΗΠΑ

1. Σερβία

JUST IN! The #FIBAWC Power Rankings, Volume 3@BasketballAus and @nbbfonline both with big jumps... Who will get to lift the #WorldGotGamehttps://t.co/UzfdGQ38sH

— Basketball World Cup (@FIBAWC) August 28, 2019