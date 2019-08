Πρώτη ήττα για τις ΗΠΑ μετά το 2006 από την Εθνική μας! (pics & vids)

Η «επίσημη αγαπημένη» είχε επικρατήσει με 101-95 της ομάδας των Καρμέλο Άντονι, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Τζορτζ Πολ, Ντουέιν Ουέιντ κ.ά. την 1η Σεπτεμβρίου το 2006 στη Σαϊτάμα, για να προκριθεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτή ήταν και η τελευταία ήττα για τις ΗΠΑ, μέχρι και... σήμερα!

Η Αυστραλία επικράτησε της ομάδας του Γκρεγκ Πόποβιτς με 98-94 στο «Melburn Stadium» κι έβαλε τέλος στο ανεπανάληπτο σερί των Αμερικανών!

Μάλιστα, οι «Boomers» είχαν να νικήσουν τις ΗΠΑ στο... έδαφός τους από το 1956!

Australian basketball history has been created. The Boomers beat Team USA for the first time, snapping a 30-game winning streak for the USA on Aussie soil since 1956. @telegraph_sport , @dailytelegraph . pic.twitter.com/Zxv1LjcBlP

The Boomers hand Team USA their first loss in 78 games. WOW! #9WWOS pic.twitter.com/wwecQDrpPP

Australia claims the second game against the USA. #BoomersUSA pic.twitter.com/mXA6xpX8gT

Australia's win against the USA is our first in 66 games against the juggernaut.

It's also the USA's first loss in 13 years.#BoomersUSA #9News pic.twitter.com/aFnSsmLkPz

— Nine News Australia (@9NewsAUS) August 24, 2019