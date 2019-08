Το γράφημα με τους σκόρερ της Εθνικής μας σε όλα τα Μουντομπάσκετ (vid)

Ολυμπιακός - Κράσνονταρ με αξεπέραστο Live Στοίχημα και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+)

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης κατέχει τα πρωτεία με 469 πόντους και οι Φάνης Χριστοδούλου και Νίκος Γκάλης ακολουθούν με 344 και 337 πόντους, αντίστοιχα.

Ο Γιάννης Μπουρούσης είναι ο μόνος εν ενεργεία παίκτης στον επαγγελματικό αθλητισμό (στη λίστα είναι κι ο Αντώνης Φώτσης, που παίζει ακόμα στον Ηλυσιακό) και μπορεί να ανέβει κάποιες θέσεις ακόμα, μετά και τη φετινή διοργάνωση.

Δείτε την εναλλαγή στους σκόρερς, από το 1986 μέχρι και το 2014

These are the top scorers for the Greek National Team at the ⁦@FIBAWC⁩ through the years.

Bourousis can rise in the list in China .

⁦@HellenicBF⁩ #NBABarRaces #FIBAWC #FIBAC2019 #Hellas #HellasGotGame #HellasBasketball #MondialiTipo pic.twitter.com/qsvMRMSydN

