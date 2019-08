Ο Ιταλός ΝΒΑer μπήκε στο νοσοκομείο στις 3 Αυγούστου, για να κάνει εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας. Πλέον, πήρε εξιτήριο και αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της εθνικής του.

Η επιστροφή του στην δράση υπολογίζεται στις 12 Αυγούστου.

— Emiliano Carchia (@Carchia) August 6, 2019