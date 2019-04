Πιτίνο: Το ενδιαφέρον για το St. John's και το... άδειασμά του! (pics)

«Ο πρώην προπονητής του Λούιβιλ Ρικ Πιτίνο εξέφρασε το ενδιαφέρον του για να προπονήσει το St. John's, σε περίπτωση που ανοίξει η θέση του προπονητή», αναφέρει το σχετικό άρθρο της «NYP».

Μετά από τέσσερα χρόνια στο εν λόγω κολλέγιο, ο Κρις Μάλινς αποφάσισε να αποχωρήσει από τον πάγκο και το St. John's αναμένεται να κάνει επίσημη ανακοίνωση, όσον αφορά αυτή την απόφαση.

Παρά το δημοσίευμα αυτό, ο Πιτίνο είπε στον Adam Zagoria των «New York Times» μέσω μηνύματος πως θα έφερνε το St' John's στην ελίτ, αν του δινόταν η ευκαιρία, αλλά αυτό μάλλον... δεν θα συμβεί!

«Ούτε ο Τομ ούτε εγώ είχαμε σχέση με το σκάνδαλο στο NCAA. Όσο για την υπόθεση με την Adidas, δεν ήξερα τι γινόταν πίσω από την πλάτη μας - θα έφερνα το St' John's στο Elite επίπεδο (οι καλύτεροι 8). Αλλά πριν συμβεί αυτό, το Southern District της Νέας Υόρκης πρέπει να μου απολογηθεί που κατέστρεψε την φήμη ενός αθώου άνδρα. Οπότε, καλή τύχη στο Πανεπιστήμιο της πόλης μου, επειδή αυτό δεν θα συμβεί», έλεγε απόσπασμα από το μήνυμα που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος.

Πάντως, στο ίδιο άρθρο αναφέρεται πως στόχος του St. John's είναι ο Μπόμπι Χάρλεϊ.

