Έπαιξε 1.500 δολάρια στο Texas Tech και πάει για 300.000! (pic)

Πάει για τρελό ταμείο ένας παίκτης στοιχήματος στις ΗΠΑ.

Έχει βάλει 1.500 ευρώ στην κατάκτηση του NCAA από το Texas Tech, το οποίο μετά την τρελή του πορεία στη March Madness, έφτασε στον τελικό για πρώτη φορά την ιστορία και θα αντιμετωπίσει το Virginia.

Στον ημιτελικό απέκλεισε το Michigan State.

Αν οι Raiders νικήσουν, θα κερδίσει 300.000 δολάρια, ενώ έχει και τη δυνατότητα του cashout.

Σε περίπτωση που επιλέξει να κάνει cashout, θα πάρει 65.000 δολάρια, ένα ποσό που είναι το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ ως cashout στη συγκεκριμένη στοιχηματική.

This college basketball futures ticket was purchased back in November @SuperBookUSA in Vegas.

The $1,500 wager on Texas Tech is currently on sale @PropSwap for $65,000 - which would be the largest cashout in PropSwap's history. https://t.co/PH8IaUKh3Q pic.twitter.com/pX1Eh57TH6

— Covers (@Covers) 3 Απριλίου 2019