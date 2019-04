ΝCAA: Μια ανάσα πριν το «στέμμα» το Texas Tech! (vids)

Στον τελικό του NCAA θα βρισκεται το Texas Tech, αφού επικράτησε με 61-51 του Michigan State στον δεύτερο ημιτελικό.

Οι Raiders είχαν σε καλή μέρα τον Μούνεϊ που μέτρησε 22 πόντους με 4/8 τρίποντα, ενώ 10 πρόσθεσε ο Κάλβερ με 5 ριμπάουντ.

Στον αντίποδα ο σταρ των Spartans, Κάσιους Ουίνστον είχε 16, με τον ΜακΚουάιντ να έχει 12 και τον Χένρι 11.

To Τexas Tech θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελικό του NCAA και ψάχνει τον τίτλο μετά από ένα τρελό ταξίδι στη Μarch Madness.

JARRETT CULVER = CLUTCH @TexasTechMBB up 7 with 54 secs left to play! #FinalFour pic.twitter.com/EHuoiD07y8

Matt Mooney is in the ZONE! He's up to 20 PTS! @TexasTechMBB | #FinalFour pic.twitter.com/EWRFjdSysZ

— NCAA March Madness (@marchmadness) 7 Απριλίου 2019